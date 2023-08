Assassino ad appena 22 anni a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Si rende conto questo ragazzo di aver ucciso una persona? Cito la sua dichiarazione: “In un secondo ho capito che la mia vita è finita". E la vita di chi è stato ammazzato per caso non è finita? Per prima cosa pensi a te stesso? Quale vergognoso, triste, infantile egocentrismo!

Paolo Petrachi