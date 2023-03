Delusione in aeroporto

Sono rientrato da un breve soggiorno a Edimburgo, atterrando all’aeroporto G. Marconi di Bologna, e vorrei far notare quanto segue:

appena scesi dall’aeromobile, il bus ci ha scaricato in una zona esterna dell’aeroporto, sotto alcuni gazebo tipo sagra della porchetta dove, in ordinata fila, varie centinaia di persone siamo rimaste per parecchio tempo. Lentamente la fila è riuscita a entrare dentro il locale per il controllo passaporti, dove la fila ovviamente è continuata. Dopo circa 50 minuti, siamo arrivati al controllo automatizzato passaporti: 4 sportelli di cui due chiusi e non utilizzabili, i passeggeri non UE invece hanno fatto un'altra fila, molto lunga anch’essa, per passare il controllo tramite 2 postazioni con poliziotti a controllare manualmente i documenti.

Nel volo di andata, all’aeroporto di Edimburgo, le postazioni automatiche di controllo erano 11, tutte aperte (a Bologna 4 di cui 2 chiuse) e quelle con poliziotti per le verifiche manuali erano 10 (a Bologna due). Ritenevo Bologna un aeroporto di rilievo e con buone dotazioni, ma ovviamente mi sbagliavo, e di grosso. Faccio presente che Edimburgo non è New York, ma ha circa 500 mila abitanti, pertanto come Bologna… ma evidentemente stiamo parlando di due mondi diversi. Sono piccole cose, lo so, ma che danno il senso reale e concreto di quanto il nostro Paese sia indietro rispetto ad altri che, dispiace dirlo, sono molto più efficienti di noi.

Francesco Nerozzi