Detriti nei fiumi, nessuno pulisce

Per quanto a me noto la pulizia degli alvei dei fiumi dovrebbe competere alla Regione Emilia-Romagna. Un esempio di come attualmente la problematica sia gestita, pur con la sensibilità che gli eventi dell'anno scorso dovrebbero aver aumentato, è quello del Savena nel tratto parallelo a Pian di Macina nel Bolognese. Il greto, almeno fino a qualche giorno fa, risultava invaso dalla vegetazione e da isolotti di detriti che deviano il corso delle acque verso le sponde, soggette così ad una erosione accelerata. Ancora più grave è la situazione al ponte pedonale che collega la fondovalle con via Garganelli, le cui campate sono ostruite da masse di vegetazione. È evidente che, andando incontro alla stagione autunnale, la prima piena significativa potrebbe comportare il crollo del ponte o l'esondazione del fiume a monte dell'ostruzione. .

Mirko Bonora