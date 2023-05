Detriti sul fiume, troppa incuria

Sono passato sul ponte di zona Fossalta, sulla via Emilia verso Modena, dove passa il torrente Tiepido. Come evidente dalle immagini, nonostante sia trascorsa già una settimana dall'ultima piena, nessuno ha provveduto a pulire l'alveo del torrente. È mai possibile? Ci si lamenta poi se i torrenti straripano, quando sarebbe sufficiente applicare il minimo sindacale di diligenza per la quale paghiamo tutti salate tasse. Una cosa del genere è sintomo di una trascuratezza inaccettabile, per colpa della quale aziende e privati possono subire danni ingenti. Agli operatori che, per noncuranza o per fraintendimento di priorità, sono autori di tale scempio, non posso che chiedere in qualità di umile cittadino una legittima solerzia a risolvere quanto prima il problema. Le case o le aziende inondate potrebbero essere le vostre, ma non vorrei mai arrivare a dovervelo augurare per mettervi di fronte alla gravità dell’incuria. Raffaele Mussini