Difendiamo gli anziani dalle truffe

Vi scrivo per riallacciarmi all'articolo pubblicato sulla signora di 92 anni che ha evitato una truffa. Mia mamma di anni ne ha 79 e sono almeno due anni che riceve telefonate da parte di questa gentaglia che si spaccia per la nipote. Recentemente ha detto all'interlocutore che si sarebbe rivolta ai carabinieri, e l'hanno riempita di insulti. Le forze dell'ordine hanno detto che non si può fare nulla in casi di anonimato, ma ritengo sia necessario trovare il modo per rompere questa catena di Sant'Antonio. Per fortuna molti anziani non abboccano.

Simona Elmi