Difficile spostare l’ospedale

Ho letto su Carlino Bologna l'interessante intervista al professor Martinelli sulla proposta di delocalizzazione del policlinico Sant’Orsola e va fatta una precisazione. L'idea di spostare il policlinico nell'area dell'ospedale Bellaria fu raccolta seriamente dal Rettore Roversi-Monaco nel lontano 1997 e la propose in Giunta di ateneo (della quale facevo parte); il progetto prevedeva di trasformare la cubatura in edilizia abitativa per poterlo finanziare. Quando andammo a verificare la fattibilità venne fuori che la proprietaria dell'area era l'Opera Pia data in concessione perenne all'Università di Bologna per strutture sanitarie che però sarebbe tornata all'Opera Pia nel caso fosse stata alienata.

Santino Prosperi