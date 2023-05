Disavventura in treno

Segnalo la disavventura del 17 maggio sulla linea ferroviaria Bologna Ancona. Alle 13.34 prendevo il treno da Bologna (così come altre persone che dovevano rientrare a casa dal nord o perché avevano terminato la giornata lavorativa) in quanto avevo la necessità di rientrare anticipatamente dal lavoro dalla mia famiglia a Cattolica dove risiedo, in quanto avevano avvertito i miei cari di prepararsi con alcuni effetti personali poiché ci poteva essere la necessità di lasciare la casa per esondazione del fiume. Durante il viaggio il personale di bordo ci informa che saremmo giunti a Forlì dove poi con autobus avremmo raggiunto Rimini e da li proseguito. Purtroppo alle 14.30 siamo arrivati a Faenza e li ci hanno fatto scendere perchè non si poteva più proseguire dicendoci che nel piazzale fuori della stazione c'erano 3 autobus che ci aspettavano. Siamo stati 3 ore fuori al freddo (eravamo una settantina di persone) nel piazzale senza nessuna assistenza da parte del personale di Ferrovie, dopo 3 ore di attesa chi ha potuto si è fatto venire a prendere in auto da parenti e conoscenti chi come me finalmente alle 18 è riuscito a trovare un taxi alla modica cifra di 35 euro a testa ha raggiunto Rimini dove poi, grazie ai mezzi urbani che collegano Rimini a Cattolica, sono riuscito alle 20.30 ad arrivare a casa a dare supporto ai miei cari.

Antonio Maccione