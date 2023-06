Discarica a cielo aperto

Sono veramente schifata vedendo come Modena sia diventata una discarica di rifiuti a cielo aperto.Se questi sono i risultati della novità chiamata Rifiutologo, è chiaro che il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Non so di chi sia la responsabilità di questo disastro, ma è evidente che non può continuare. Mi rivolgo al sindaco, a Hera, all'amministrazione e a tutte le parti in causa. Fatevi una passeggiata nelle zone prima periferia della città e ve ne renderete conto. È chiaro che le zone centrali e le zone residenziali sono tenute pulite, per decenza e per convenienza, ma faccio notare che tutti i cittadini pagano la Tari e tutti hanno diritto ad avere le strade pulite e non ingombrante da rifiuti maleodoranti.

Valeria Bianchi