Disturbi della personalità e impunibilità

La Cassazione stabilisce che i disturbi della personalità pervasivi e duraturi nel tempo, possono portare all'impunibilità. Impunibilità? Assolutamente no. L' impunibilità non esiste, non può e non deve esistere. La psichiatra uccisa a Pisa da un suo paziente è soltanto l'ultima vittima di una serie che, con la mentalità dell' impunibilità, è destinata a non finire mai. Chi compie questo genere di azioni deve essere rinchiuso in condizioni di non poter nuocere a nessuno, in quanto potenzialmente pericoloso per tutti.

I miei più cordiali saluti, signor Marco Reina.