Dolore senza riflettori

Vorrei sottoporre una riflessione su certi titoli. In particolare "Lezione di vita" a proposito di Eleonora Giorgi. Ho perso una sorella amatissima per un glioblastoma al quarto grado nel giro di un anno dalla diagnosi. Non abbiamo affrontato la malattia col sorriso, è stato devastante.

La lezione che ci porteremo dietro per sempre, noi come tutti i familiari di pazienti con malattie dall'esito infausto, è quella di un amore infinito e incondizionato, ma è una "lezione" intimissima. Per favore, basta con la retorica del sorriso e dei guerrieri, ognuno percorre il suo cammino di dolore con rabbia, con fede...va bene tutto, ma senza bisogno di lezioni.

Francesca Tedeschi