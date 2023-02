Dubbi su tangenziale e tram

La tangenziale di Bologna è stata già allargata quanto possibile: ha raggiunto la distanza minima dai fabbricati esistenti. L’allargamento ulteriore previsto dal “passante” non vale la spesa: a fronte di benefici minimi al traffico, provocherebbe la paralisi della città durante i lavori (anni!) e d’estate danneggerebbe il traffico per la Riviera; inoltre, aumenterebbe l’inquinamento acustico e le polveri sottili (la galleria artificiale a San Donnino sembra un palliativo, oltre che irrealizzabile a traffico aperto). Appropriandosi dell'idea della gronda di Genova, costruzione a mezzacosta aggrappata alla montagna, a Bologna si potrebbe fare un nuovo stradone lato sud che, scavalcando la collina, allontanerebbe l’inquinamento. Collegandosi con la tangenziale completerebbe il raccordo anulare, fondamentale per dirottare il traffico in caso di incidenti. Resuscitando il tram (per imitare Firenze o altre città dove le strade sono più larghe di quelle di Bologna) si riprodurranno cadute (bici e moto costrette allo slalom su rotaie bagnate) e vibrazioni agli edifici, che avevano portato a sostituirlo con i filobus, dopo lunghissimi lavori di rimozione delle rotaie e ricostruzione della pavimentazione.

Pierluigi Lenzi