Dubbi sul comportamento di certi giudici

In un momento in cui l'Italia avrebbe bisogno dello sforzo e dell'aiuto di tutti per riuscire a superare un momento di difficoltà, c'è sempre qualcuno che rema contro per denigrare e sgretolare la credibilità dell'attuale Governo che invece ha ottenuto in campo internazionale encomi e gratificazioni. L'ultimo caso riguarda i migranti che malgrado la loro presenza irregolare sul nostro territorio hanno avuto la benevolenza della magistratura. E' molto giusto se l'interpretazione della legge è risultata imparziale e corretta pertanto bene ha fatto il giudice. Tuttavia, nasce un forte dubbio sulla imparzialità del giudice in questione in quanto, quando un organo istituzionale viene contestato e il giudice stesso condivide questo comportamento manifestando in tale modo l'avversione non solo per la persona offesa, ma anche verso il governo di cui l'offeso fa parte, verso gli italiani che l'hanno eletto e verso la Nazione intera

Giampaolo Corsini