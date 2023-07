Ho scoperto che lo strombazzato aumento delle pensioni minime INPS che saranno portate in 5 anni a mille euro partendo dal 2023 con seicento euro, non è applicabile alle pensioni leggermente sotto questo limite minimo. Quindi chi incassa una pensione pur di poco inferiore alla minima non avrà diritto agli aumenti. Possibile che vengano penalizzati gli anziani più poveri?

Armando Palmia