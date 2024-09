Economia, la Germania arricchisce la Cina

Come spesso accade serve che qualcuno abbia il coraggio di dire la verità e che gli altri apprendano quanto sta accadendo. Il caso dell'economia tedesca rientra in questa tipologia di eventi che vengono ignorati finché qualcuno non fa luce sui fatti. In breve l'economia tedesca sta collassando ed è avviata a una crisi irreversibile difficilmente risolvibile. I motivi di questa crisi sono semplicissimi: la Germania ha affidato la sua crescita economica alla Cina, e adesso ne paga il conto. In questi decenni i cinesi hanno comprato le tecnologie tedesche più avanzate, arricchendo le industrie di Berlino, ma lo hanno fatto con l'unico scopo di copiarle e sostituirle. Adesso sono i cinesi a produrre i beni che prima compravano, e a venderli al resto del mondo. La Germania così ha perso il mercato delle esportazioni in Cina, ormai avviata a un'economia autarchica che non importa più nulla, ma soprattutto è stata sostituita dalla Cina nella vendita di prodotti industriali e tecnologia avanzata.

Cristiano Martorella