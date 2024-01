Elezioni europee, il partito dei non votanti

Tra 6 mesi avremo grandi elezioni per questa Europa che finora non ha risolto un solo problema della comunità ma é ambita da tutti. In fondo la politica viene dalla provincia. E per vincere basta un pugno di voti, come direbbe il regista Leone o solo qualche voto in più. Affascinante come, tutti insieme, dimenticano il grande partito di maggioranza assoluta che é quello dei non votanti e nessuno vuole spiegarne le ragioni. Sarà pure il piu grande partito d'Italia ma non dà vitalizi, stipendi e censo, perciò non é di grande interesse.

Stefano Pelloni