Elogio agli eroi quotidiani

A volte vengono ignorati i gesti dei veri eroi e perche' no anche santi. Decenni fa un parroco salvo' dell'annegamento diversi ragazzini, dopo di che' mori' di infarto, ultimo il ragazzo di Siracusa, (Vito Bugliarello) che ha perso la vita per salvare due ragazzini che stavano annegando in mare. Anche di lui come per il prete, tempo una settimana, e tutto sara' dimenticato. Chi perde la propria vita per salvarne altre andrebbe rispettato, lodato, e perche' no, santificato. Riccardo Ducci