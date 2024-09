Equivoco tra rotonde e piste ciclabili

Come cittadino e utente della strada a 2 e 4 ruote, non posso fare a meno di notare quanto siano inutili e pericolosi i restringimenti di carreggiata in uscita o ingresso da alcune rotonde; ovunque si cerca di snellire il traffico, per tutta una serie di valide ragioni, a Bologna si fa l’opposto strozzandolo e giustificandosi con la realizzazione delle piste ciclabili. Posso dire senza tema di smentite che simili strozzature non servono assolutamente a nulla tranne che a creare intasamenti e rischi per le due ruote; soprattutto per la rotonda di piazza Mickiewicz che è una offesa all'intelligenza di chi l’ha proposta e realizzata: una curva perfettamente inutile, poco visibile e decisamente pericolosa. Quando si lavora con la testa nella politica non si dovrebbe togliere spazio al normale buon senso, buon senso che temo ormai scomparso da tempo a Bologna.

Andrea Nadalini