Esami, bravi i diplomati di San Patrignano

Tra i numerosi diplomati in Italia ci sono anche i ragazzi della comunità di recupero di San Patrignano iscritti all’Ips Versari-Macrelli di Cesena. In totale sono stati dodici i residenti della comunità che in giugno hanno sostenuto e superato l’esame di maturità, tutti con una media finale davvero alta. Tra questi, quattro studenti sono riusciti nella brillante impresa di portare a casa il massimo dei voti, 100/100: Elena Bottega, Giacomo Segna, Marco Cozza e Alma Semeraro Palma. Per questi ultimi si aggiunge anche la lode. Il conseguimento del diploma, per i ragazzi di San Patrignano, ha un sapore tutto particolare: vuol dire riscattarsi e riprendere in mano la propria vita. Dopo anni trascorsi tra sostanze ed eccessi, la decisione di riprendere gli studi e di portarli a termine rappresenta un segnale di determinazione e di forte volontà di cambiamento. Per tanti di loro inoltre il diploma non rappresenta la tappa conclusiva ma il punto di partenza che li porterà ad intraprendere un percorso di studi universitario e ad affacciarsi sul mondo esterno con una rinnovata fiducia nella vita e consapevolezza di se stessi.

Rosaria Rossetti