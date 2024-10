Esondazione dei fiumi e scarsa manutenzione

Senza voler entrare nel merito (e nelle polemiche) di chi è la colpa, se del governo o degli enti locali, sempre tenendo ben presente il volume di queste precipitazioni, non l'eccezionalità, visto che si stanno ripetendo ogni anno... vorrei raccontare due episodi e, se possibile, ricevere una risposta dai comuni interessati. A fine agosto sono passato sul ponte sul Reno, quello interessato dalla piena. Bene, il fiume era quasi asciutto e nell'alveo si potevano vedere molti tronchi e rami di alberi di diverse dimensioni. Devo dire che li vidi anche lo scorso anno. Possibile che nessuno del quartiere (consiglieri, presidente, assessori) Borgo-Reno, abbia avvertito la necessità di segnalare la cosa al comune di Bologna per far togliere questi tronchi? Secondo episodio: vado spesso con mia moglie a mangiare delle ottime tagliatelle in una trattoria a Zena, quindi percorro la strada che porta a Botteghino di Zocca. Lo scorso anno il torrente che scorre parallelo alla strada era pieno di arbusti, tronchi, materiali vari. Quest'anno la situazione non è cambiata. Ho notato però alcuni grandi cartelli-manifesti con scritte dei cittadini locali circa la situazione di criticità e pericolo. Tempo fa sono rientrato a Bologna, dopo una decina di giorni trascorsi in Maremma, ma ho letto il Carlino on line sul cellulare ed ho saputo delle esondazioni e dei disastri in Romagna ed anche, ancora una volta in Val di Zena. Perchè? Di chi è la responsabilità?

Piero Nannoni