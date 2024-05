Continuano a comparire nella cronaca nera degli organi di informazione notizie di ordinario degrado: minori che si picchiano tra di loro o rubano e rapinano. Clochard storici che preferiscono il bivacco sotto i portici piuttosto che sistemazioni decorose. Poi ci sono tante schegge impazzite che non hanno titolo per restare in città ma nessuno ce ne libera. Con questa situazione interna partecipiamo ai vari G7...

Augusto Bertocchi