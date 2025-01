In seguito ai recenti fatti di Milano ho letto dell'espulsione immediata di due soggetti per vilipendio alla Repubblica. Applausi, molto bene. Non capisco perché non si possa adottare la stessa linea per gli altri reati commessi da stranieri. La legge non lo consente? Allora è una legge fatta male, cambiatela!

Fulvio Borghi