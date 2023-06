Eventi allo stadio, odissea per i residenti

Sono un abitante del quartiere Barca di Bologna, tutte le volte che allo Stadio si svolge un evento noi residenti nel quartiere siamo costretti a veri e propri percorsi ad ostacoli per arrivare a casa, con la sorpresa di non riuscire a parcheggiare. Visto che sono programmati altri concerti di Vasco Rossi questa agonia si ripeterà. Ma non esistono altri posti a Bologna per tali manifestazioni? Il Parco Nord che ha spazi molto più ampi e parcheggi in numero rilevante non è più utilizzabile?

Mauro Napoli