Eventi sportivi con carenza di bus e taxi

Vi scrivo per segnalare un disagio che ho sofferto in occasione della partita di inaugurazione del campionato europeo di pallavolo Italia-Belgio, del 28 agosto. Sono venuto da Milano per seguire l’evento. Ho scoperto che l’Unipol Arena non si trovava in Bologna bensì a Casalecchio di Reno. In Hotel mi hanno comunque assicurato che per eventi importanti, c’è un servizio a cura di TPER che si preoccupa di trasportare i tifosi da Bologna all’arena, lo stesso vale per il ritorno. Abbiamo chiesto formazioni presso la biglietteria TPER a lato della stazione centrale. Qui siamo stati informati che ci sarebbe stato un servizio di bus sostitutivo. Ci sono anche stati comunicati gli orari delle ultime corse per il ritorno. Purtroppo le ultime due corse che ci sono state comunicate non si sarebbero svolte di lunedì, ma solo nel fine settimana. Questa informazione non corretta ha generato un disguido ad un bel numero di persone, circa una trentina, che si sono trovare impossibilitate a prendere quello che ancora non sapevamo essere l’ultimo autobus per Bologna, nonostante l’autista, forse per convincere alcune persone a scendere per la troppa calca, ci avesse garantito che un altro autobus sarebbe arrivato subito dopo. Quando dopo lunga attesa abbiamo scoperto che non sarebbe arrivato nulla, ormai verso mezzanotte abbiamo tentato di chiamare dei taxi da Bologna. Ne saranno arrivati un paio, poi ci fu detto che non vi erano più taxi disponibili. Per fortuna ci ha salvato il servizio UBER e solo verso l’una e mezza siamo rientrati in hotel, felici per la vittoria della squadra italiana, ma incazzati per il disservizio e la carenza di attenzione che sia TPER che il comune di Bologna hanno dedicato alla gestione di un evento internazionale. Mi auguro che per eventi futuri TPER dedichi la dovuta attenzione agli aspetti logistici e provveda a formare il personale perché possa rispondere correttamente alle richieste degli utenti.

Massimo Pusineri