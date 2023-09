Ferrara, un cinema centenario da salvare

I cittadini di Ferrara che hanno a cuore il cinema si interrogano e chiedono al sindaco Fabbri di farsi interprete nel sensibilizzare le parti in causa per superare e risolvere il contenzioso che ha portato alla chiusura della struttura del cinema Boldini Costruzione che annovera quasi 100 anni di storia. In molti pensiamo che nella città che intende farsi interprete come patrimonio della cultura, e proprio in questi giorni darsi lustro con il festival del cinema, non si possa dimenticare la storica sala, le sue rassegne e soprattutto la sua macchina a tecnologia digitale all'avanguardia in Italia, abbandonata in quella che è destinata a diventare una piccionaia. La struttura attualmente offre alla città un senso di abbandono e di spreco del patrimonio pubblico storico. I cittadini chiedono al sindaco Fabbri cosa egli si proponga di fare per rendere merito all'autenticità del nostro cinema e di quella struttura che ne è portavoce.

Mauro Fabbiani