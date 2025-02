Festival di Sanremo, il metodo di voto va cambiato

Ho seguito tutti I Festival di Sanremo e le loro evoluzioni. L'edizione di quest'anno non è stata fra le peggiori. Purtroppo, però, ha avuto uno scivolone nei risultati finali, tanto che, a mio avviso, è necessario cambiare il metodo delle votazioni. Senza nulla togliere al vincitore di giornata, sono certo che, nel tempo, rimarranno "in vita" solo canzoni oggi relegate dal sesto posto in giù. Un esempio: "Innocenti giovani" cantata da Achille Lauro dove, ad un testo decoroso, si accompagna una melodia gradevolissima.

Infatti una canzone deve formare un "mix" indissolubile fra testo e melodia; altrimenti, come spesso avviene, si tratta di una poesiola da nulla (povero Mogol!) accompagnata da qualche nota sparsa e spesso ripetitiva. È il tempo di fare giustizia. Neppure Lucio Dalla è riuscito a vincere con canzoni quali "4 marzo 1943", che ancora è nella mente di tutti, e molte altre che hanno avuto la stessa sorte sanremese. Si potrà dire che la canzone di Olly farà eccezione? Glielo auguro.

Lucio d'Orazi