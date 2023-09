In data 18 luglio avevo fatto una segnalazione sulle condizioni vergognose in cui si trovava il cimitero militare greco di Riccione. Oggi finalmente il cimitero militare è stato in parte pulito e si presenta in uno stato migliore. Segnalare questi aspetti serve ad avere una migliore manutenzione di posti come questo che fanno parte della storia e del sacrificio di tanti giovani.

Giorgio Temeroli.