Thiago Motta, il mister rossoblù, sapeva già di andare alla Juventus. Nella partita con i bianconeri dopo che eravamo in vantaggio 3 a 0 ha cambiato squadra, togliendo i migliori in campo. Era circa il 60esimo minuto (solitamente prima dell'80esimo non esegue mai cambi, se non per incidenti. Ha praticamente indebolito la squadra. Se il Bologna avesse vinto avrebbe irrevocabilmente superato la Juve nel punteggio finale. Per di più in Genoa-Bologna ha fatto mandato in campo una squadra improponibile portandola alla sconfitta, tutto per favorire sempre la sua Juve nel punteggio finale. Perciò ciao Motta, senza rimpianto e non meravigliarti se al tuo ritorno a Bologna su altra panca riceverai una ciclone di fischi.

Roberto Dovesi