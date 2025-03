Frecciarossa, ma sulla linea regionale

Da molti anni sono pendolare sulla linea ferroviaria Bologna-Modena. Martedì 25 febbraio 2025, a causa del ritardo del bus, ho perso il treno regionale delle ore 16.58 per Bologna. Poiché avevo un appuntamento importante nel centro della mia città per le ore 18.15, sono stata costretta a prendere il treno Frecciarossa n. 8819 Milano-Bari.

Grazie al mio abbonamento annuale, ho pagato un sovrapprezzo di euro 21,70 per la tratta Modena-Bologna. Segnalo però che il suddetto treno ha percorso il tragitto utilizzando i binari "normali" e non quelli dell'Alta velocità. Il convoglio è partito da Modena alle ore 17.16 ed è arrivato a Bologna alle ore 17.45, un tempo di percorrenza pari a quello di un treno regionale.

Davanti alle mie rimostranze, la dipendente a cui ho pagato il sovrapprezzo mi ha detto che il treno è catalogato come Frecciarossa perché alla stazione di Milano parte dai binari dell'Alta velocità. Francamente mi sembra un po' poco per giustificare questa anomalia, è solo un pretesto bello e buono per penalizzare i viaggiatori, che già devono subire ritardi e altri disservizi quotidiani sulle linee ferroviarie del nostro Paese.

Federica Vacchetti