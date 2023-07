Frutta italiana e straniera

Ho notato che in molti supermercati, la provenienza degli articoli, soprattutto di frutta e verdura, negli espositori è indicata come Italia, mentre nelle confezioni o cassette la provenienza è di nazioni straniere. L'ho fatto osservare ai responsabili, che hanno risolto il problema con la scritta ‘Provenienza: vedi confezione’. Non è giusto, in quanto io non sono tenuta a conoscere le sigle di tutte le province italiane o di altri Paesi esteri. Un maggior controllo sarebbe auspicabile, anche considerati i costi.

Annamaria Boghi