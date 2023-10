Fuoco amico su Giorgia Meloni

Povera Giorgia Meloni. Non sono sufficienti le esternazioni della sinistra contro di lei, malgrado faccia di tutto per renderci finalmente credibili come Paese, lottare con tutte le sue forze per agevolare gli italiani pur avendo le casse vuote (grazie anche ai provvedimenti suicidi dei Governi precedenti). Deve anche difendersi da chi le sta vicino che invece dovrebbe agevolarla o semplicemente e opportunamente zittirsi per non alimentare polemiche devastanti!! Giampaolo Corsini