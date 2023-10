Gli aerei e le notti insonni

I voli notturni su Bologna continuano alla faccia dei vincoli e dei divieti. Ieri tre aerei (tra mezzanotte e l’una) sono decollati sulla città rovinando il sonno a migliaia di persone. E non c’erano nemmeno ragioni meteo. L’ennesimo frutto avvelenato di una scelta folle e irresponsabile: progettare e favorire lo sviluppo di un aeroporto attaccato alla periferia e con un’unica pista rivolta verso la città. E alle 7 di mattina la musica è ripresa con continui decolli sulla città. Già, tanto con la virata anticipata tutti i problemi di rumore sono spariti d’incanto: favole, solo una minoranza di piloti in fase di decollo segue le rotte 1 e 2 che potrebbero dare un po’ di sollievo a tante persone. Il Marconi è un aeroporto urbano, ci sono già troppi voli in arrivo e in partenza, specialmente dopo le 23. Altro che approvare lo sviluppo a 12 milioni di passeggeri come irresponsabilmente avete fatto. Purtroppo, sappiamo sulla nostra pelle che a Bologna la salute viene dopo, molto dopo l’economia. Eppure la Costituzione dice il contrario. Bisogna tagliare i voli soprattutto dopo le 23, in particolare i cargo che spesso sono vecchi carrozzoni rumorosissimi. A questo proposito, egregio sindaco, perché non vietare i vecchi e più rumorosi aerei, come fanno in altri Paesi più civili del nostro? Questo incentiverebbe le compagnie a investire in aerei più moderni e silenziosi. Signor sindaco: le rinnovo l’invito a passare almeno una notte in bianco al Navile, se non altro per solidarietà con tanti suoi concittadini. Nella città più progressista d’Italia.

Gianfilippo Giannetto