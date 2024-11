Giorno 17/11/2024 ore 07,00 di domenica mattina, quartiere Navile, zona Corticella - Arcoveggio di Bologna. Dalle ore 06,00 non si riesce a riposare, un continuo direi corteo passaggi di aerei sorvola le nostre case con un rumore fortissimo ed assordante, chiaramente i nostri politici dormono. La nostra salute per loro non conta.

Francesco Saccia