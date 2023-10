Gli alloggi per i profughi

Perché è così difficile risolvere il problema dell'accoglienza dei nuovi profughi? Ci sono decine di capannoni industriali dismessi, tutti serviti da una completa rete di sottoservizi. Per privacy si potrebbero montare tende al loro interno e si potrebbero aggiungere facilmente cucine da campo. Sarebbe una soluzione buona per l'estate e per l'inverno. Esistono provvedimenti amministrativi emanabili dal sindaco o dal prefetto con cui li si possono "prendere in affitto" temporaneo celermente e a poco prezzo. Enrico Petazzoni