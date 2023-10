Gli italiani rinunciano a tutto, ma non agli svaghi

La crisi morde e ne abbiamo riscontri in varie occasioni come l’esodo per le ferie quando, file di vacanzieri in autostrada marciano incolonnati spesso a velocità ridotta, sotto il solleone con la benzina sui due euro al litro. Nessuno riuscirebbe a fermare il popolo che sente odore di vacanze, relax e mare: dopo un anno di lavoro è sicuramente comprensibile uno stacco per cercare di assorbire lo stress accumulato in un anno di lavoro in una vita di: routine, corsa, di lavoro, menage familiare e di bollette che arrivano a ritmo continuo.

Certo che una vacanza che inizia con una coda in autostrada, non è proprio il massimo per staccare dai pensieri e problemi della vita quotidiana che si affronta durante l’anno. Un altro momento in cui si può verificare la gravità della crisi che la gente deve affrontare è quello delle partite di calcio. Abito vicino allo stadio e il sabato in cui la squadra gioca in casa, tutta l’area della città, nei dintorni dello stadio diventa inaccessibile, con un dispiegamento di forza pubblica impressionante, a volte integrato dalla sorveglianza dall’alto da un elicottero che continua a ronzare sopra le nostre teste. Il costo della sicurezza deve essere rilevante. L’area della città coinvolta, è off limits da mezzogiorno fino quasi alle 18. Durante l’ultima partita Modena - Palermo ho potuto vedere di persona un elevato numero di auto provenienti da Palermo e poi ho letto che i tifosi provenienti dalla Sicilia erano almeno 3.000. Gli italiani rinunciano a tutto tranne che agli svaghi.

Pietro Balugani