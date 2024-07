All'età di 9/10 anni, disgraziatamente sfollato a Sassoleone sull'Appennino bolognese, ho vissuto tutti gli orrori della Seconda guerra mondiale e ne soffro ancora oggi al solo pensiero. Ecco perché ritengo doveroso, in questo particolare momento storico condito di pericolosi conflitti a due passi da noi, non dimenticare di ringraziare chi, in assoluto, ci ha salvati al momento dalla terza: la santissima 'bomba atomica'.

Giancarlo Maini