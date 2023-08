Ai recenti campionati mondiali di nuoto in Giappone ho notato che nella pallanuoto e nei tuffi, e solo in queste discipline, i ragazzi indossano mutandine normali mentre le ragazze indossano costumi interi, ma con le natiche scoperte. È una questione tecnica o puramente ‘estetica’? La mia non è una protesta, anzi.

Giuseppe Bonfigli