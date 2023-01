Nella legge in vigore che attualmente regola le intercettazioni credo ci sia, o dovrebbe esserci, una norma che vieta di utilizzare e distruggere quelle che non riguardano i personaggi e l'argomento per cui l'intercettazione è stata autorizzata. Quanti inquirenti o magistrati sono stati semplicemente indagati per essersi fatti "sfuggire", anche a indagine in corso, qualche intercettazione divenuta pubblica attraverso i mezzi di comunicazione?

Giuseppe Bonfigli