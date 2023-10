Grazie ai carabinieri

Desidero diffondere ciò che mi è accaduto alcune settimane fa presso il parcheggio esterno a pagamento dell'ospedale Maggiore. Ho fatto lentamente retromarcia per uscire dal posto auto e mi sono accorta guardando lo specchietto retrovisore che un uomo con aspetto molto trascurato è venuto verso le ruote posteriori della mia auto e contemporaneamente ha iniziato ad urlare dicendo che gli avevo fatto molto male perché secondo lui lo avevo investito, cosa non vera. Ho chiuso immediatamente la porta dell'auto e i finestrini perché l'uomo ha continuato ad urlare intimandomi di scendere, cosa che non ho fatto ed ho telefonato al 112 anche perché l'uomo continuava a sbattere i pugni sui vetri e si era posizionato dietro all'auto impedendomi di uscire dal parcheggio. Non trovando modo di farmi uscire dall'auto, dopo circa 10-12 minuti l'uomo ha detto che aveva necessità di allontanarsi ma che sarebbe tornato. La pattuglia dei Carabinieri è arrivata velocemente ma l'uomo, dopo aver chiesto soldi e sigarette ad altre persone, era già andato verso la Via Emilia. Segnalo questo per avvertire di fare attenzione. Ringrazio i Carabinieri intervenuti velocemente che con molta gentilezza mi hanno anche tranquillizzata. Lorella Cremonini