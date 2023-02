Si può parlare della guerra a poca distanza da casa senza schierarsi apertamente nei confronti delle tante posizioni che si manifestano al riguardo, a parte l’ovvia considerazione che si è di fronte ad un Paese invasore ed un altro invaso? Si può parlarne solo perché colpiti dal timore che potremmo trovarci presto, se non già ora, di fronte ad un conflitto più esteso che potrebbe colpire anche chi vorrebbe che si raggiungesse quanto prima un ridimensionamento? È ormai indubbio che ci troviamo di fronte ad una guerra degli Stati Uniti, con la copertura della Nato e gli Ucraini a combatterla, contro la Russia. Quale l’obiettivo? Distruggerla, stremarla, provocare un cambio di regime (ricordiamo il capolavoro con Gheddafi). Sembrerebbe che nessuno abbia chiaro il fine ultimo di tanta barbarie. Possibile che nessuno tenti di provare a ragionare secondo il sano principio "in medio stat virtus"? Furono raggiunti gli accordi a Minsk, poi travolti dall’inerzia. Non si potrebbe tentare di aggiornarli? No, per ora c’è solo la gara a chi è più amico di Zelensky. Facendo il suo interesse e quello dei suoi connazionali?

Enrico Venturoli