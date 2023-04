Guerre per interessi economici

Mi ha fatto osservare un amico che si studiano sempre nuovi espedienti scientifici per cercare se esista altra vita nell'universo, oltre la nostra, con un grosso costo economico, anche per il lancio dei missili e piattaforme in orbita; mentre si continua a fare la guerra in terra, dove la vita esiste da millenni, per distruggerla, con una spesa ancora maggiore. Con il rischio atomico incombente che può cancellarla definitivamente.

E poi sosteniamo che l' uomo è un animale intelligente, ragionevole e sociale… Non è invece questo un evidente sintomo di elevata pazzia? A me sembra che all'umanità presente, o meglio alle nostre teste d'uovo, non interessi tanto l'altra eventuale esistenza di vita nell'universo quanto altri interessi economici, motivo per cui si fanno anche le guerre. Altro che la tanto proclamata pace…

Rolando Ferrarese