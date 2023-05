Guglielmo Marconi dimenticato

Il 25 aprile tutti hanno festeggiato e ricordato l'anniversario della fine del fascismo e dell'inizio della guerra di liberazione, tutti hanno commemorato gli eroi di ogni colore, non solo i partigiani, che hanno combattuto per liberare l'Italia, nessuno che abbia speso una parola per ricordare il 149esimo anniversario della nascita del grandissimo scienziato Guglielmo Marconi che cambiò radicalmente il modo di comunicare, lo faccio io che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere la figlia Principessa Elettra.

Niccolò Rocco di Torrepadula