I dubbi sul Mossad

Non siamo tutti grulli come vorrebbero farci passare. Il servizio di spionaggio Mossad israeliano e' migliore della Cia e far credere che sia stato sorpreso dall'aggressione di Hamas e'una fandonia come la "sorpresa" dell'11 settembre. Da mesi il presidente israeliano tenta di far approvare leggi bavaglio della magistratura e lo stato di emergenza favorisce questa scelta. Dopo il disastro americano fu approvata la legge del controllo di tutti gli apparati, telefoni privati compresi.

Maira Mazzanti