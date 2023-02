Ci risiamo. A rischio la realizzazione del tram per la solita, scarsa professionalità degli amministratori bolognesi! Non erano bastati i giganteschi fallimenti, in termini di costi, del Civis prima e del People Mover poi! E intanto le imposte per i cittadini sono sempre alte ma soprattutto nessun amministratore è mai responsabile di alcunché! Piuttosto anomalo, non vi pare?

Guido Nigrisoli