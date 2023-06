I meriti del Berlusconi privato

Non ho mai votato per il partito di Berlusconi, ma ora che purtroppo siamo privi della sua presenza è onesto riconoscere che il suo operato, da me più volte non condiviso, non è frutto della sua volontà bensì dei cattivi consigli e dei compiacenti consensi della sua cortigianeria. Pur di compiacere il capo ogni cosa era fatta credere lecita. E l’uomo di per se, visionario e in buona fede, è stato indotto a credere che ogni idea era realizzabile col supporto della sua corte. Ma non era così e probabilmente il buon Gianni Letta ha più volte consigliato di desistere. Sicuramente sapeva che chi gli stava attorno era più interessato al suo portafoglio anziché alle sue idee. Il denaro piace a tutti e tutti sono pronti a compromessi pur di ottenerlo. Ha gestito il potere col denaro, forse è vero. Ma è altrettanto vero che con quel denaro silenziosamente ha aiutato una infinità di persone pubbliche e private a risolvere problemi che leggi inadeguate non consentivano una via di uscita. Bisognerebbe parlare più di un Berlusconi privato, per riconoscergli grandi meriti e non quello pubblico. Perché al di là dei risultati le sue intenzioni erano veramente indirizzate al miglioramento della condizione umana. Ai figli dico, siate fieri di vostro padre, e il suo ricordo non sia scalfito da riassunti di vita che non corrispondono affatto al rispetto e al piacere della vita dimostrato da vostro padre.

Elio Parvenza