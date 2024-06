I meriti della Protezione civile

In seguito all'articolo che sventolava i meriti del Comune di Savignano sul Panaro (Modena) a guida PD, in quanto residente in una delle strade " ripristinate", vorrei informare che e' stata la Protezione Civile a svolgere i lavori. L' unica cosa che ha fatto il comune,e ' stato ignorare sistematicamente le segnalazioni dei cittadini sul dissesto idrogeologico fatte nell' ultimo lustro, visto che un episodio analogo era già successo anni fa con la medesima dinamica del 20 maggio. Singolare anche il fatto che il comune si sia preso meriti che sono di altre Istituzioni.

Marco Masini