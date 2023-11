I nodi sono sicurezza e moschea

Posso dire una cosa? Sul tema della sicurezza, sui giornali si legge la destra che dà la colpa alla sinistra e la sinistra che dà la colpa alla destra. Il Partito democratico governa Modena da 80 anni. L'emergenza non nasce oggi. Quante volte vi sono state segnalazioni per il Parco XXII Aprile con cittadini inascoltati? Quante volte alla Sacca i cittadini hanno chiamato la polizia per senzatetto urlanti in strada davanti alle case? Quante volte i modenesi in tutti questi anni hanno denunciato furti e problemi di sicurezza? A prescindere da chi abbia ragione, per me ora è inaccettabile che il Pd dia le colpe ad altri e non prenda in mano la situazione, abbandonando i cittadini a se stessi. Infine concludo anche chiedendo se sul tema dello spostamento della Moschea a Modena si è più saputo niente dal sindaco, la sua giunta e i suoi Consiglieri comunali. "La moschea deve rimanere alla Sacca perché la maggior parte dei fedeli vivono li" disse un Consigliere Pd. Balla colossale e integrazione prevista per il futuro? Zero. Collocare tutto in quartieri difficili infatti non è accoglienza e integrazione, anzi! Mi piacerebbe quindi che venisse trattato anche questo tema in campagna elettorale (ma se ne guardano bene!).

Mauro Lenzini