I nonni sono una risorsa

La vera inesauribile risorsa sono i nonni. Hanno fatto la loro parte come genitori accumulando esperienze, resilienza, magari attraverso tanta sofferenza. Oggi le schiere dei nonni e dei bisnonni si vanno ingrossando e la loro influenza sulla vita familiare si fa sempre più incisiva: assomigliano sempre meno a elementi di contorno. Anche dal punto di vista economico i nonni sono una rete di protezione per i figli e nipoti: sono utili come baby-sitter, come contributo al bilancio familiare, come assistenti tuttofare, come proprietari e gestori della vecchia casa al paesello, divenuta seconda casa per i figli e nipoti.

La maggioranza dei nonni è costituita da personaggi che con l'avanzare dell'età hanno imparato a essere sempre migliori accumulando un tesoro ben nascosto: quel tesoro chiamato dagli specialisti e non solo, spirito di famiglia. I nonni, fra l'altro, possono trasmettere ai nipoti quel complesso di storie e di ricordi conosciuto come romanzo familiare che per i giovani può avere un fascino straordinario.

Vincenzo Corropoli