I pericoli della pace

I matematici come Bertrand Russell sono stati sempre critici nei confronti del cosiddetto errore induttivo provocato dalla ripetizione di un'impressione che crea un convincimento sbagliato. Bertrand Russell fa l'esempio del tacchino che ogni giorno riceve da mangiare, e ritiene che sarà così tutti i giorni, ma arrivata la Festa del Ringraziamento, è lo stesso tacchino a diventare un pranzo per gli altri. Questa premessa è necessaria per capire la sottovalutazione delle guerre attualmente in corso. Ormai assuefatto ai conflitti, l'uomo comune pensa che le guerre siano una disgrazia a cui abituarsi, in maniera rassegnata, senza considerare come e quanto possano coinvolgerlo. Infatti le guerre sono percepite come distanti, e non si concepisce il fatto che anche noi possiamo diventare bersagli. I giapponesi utilizzano l'espressione "heiwa boke" (rimbambito dalla pace) per indicare questo fenomeno di indifferenza e sottovalutazione da parte di chi, essendo abituato alla pace, non comprende i pericoli della guerra. Credo che questo sia esattamente ciò che sta accadendo adesso.

Cristiano Martorella