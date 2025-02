Vorrei segnalare la crescente presenza di persone che dormono per strada in zone turistiche di Bologna, come il Voltone del Podestà. Questo fenomeno dà una pessima impressione ai tanti visitatori e danneggia l’immagine della città . Mi chiedo: che fine ha fatto il divieto di bivacco? La mancanza di controlli sta peggiorando la situazione e mi auguro che l’amministrazione intervenga per ristabilire il decoro urbano.

Giorgio Colliva