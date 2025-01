Una nazione che distribuisce a 27 consiglieri del Trentino Alto Adige 19,3 milioni di euro come anticipazione vitalizi è una nazione fallita. La vergogna di questi privilegi non avrà mai fine e il denaro che questi consiglieri si intascano è il denaro degli italiani, non troppo amati dalla gente dell'Alto Adige che si sentono tedeschi . Gli italiani che lavorano con stipendi miseri devono sapere come funziona l'Italia dei privilegi.

Luigi Bignami